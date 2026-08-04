聯詠上半年EPS 16.59元 瑞鼎8.35元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

IC設計廠聯詠（3034）、瑞鼎與原相昨（4）日公布第2季財報，獲利都較首季走揚，聯詠單季每股純益為10.4元，相隔十季之後，再次單季賺逾一個股本；瑞鼎第2季每股純益4.54元，原相第2季每股純益3.46元。

聯詠第2季歸屬母公司業主淨利63.27億元，季增67.9％，年增69.2％，每股純益為10.4元。上半年歸屬母公司業主淨利100.94億元，年增12.1％，每股純益16.59元。

聯詠將於明（6）日舉行法說會，估計將會釋出更多營運與市況展望。

瑞鼎第2季淨利3.4億元，季增18.8％，年增29.4％，每股純益4.54元。上半年淨利6.3億元，年減12.6％，每股純益8.35元。

展望本季，瑞鼎提到，終端消費市場需求趨於審慎，預期整體營運動能將較前一季趨緩。

瑞鼎 聯詠 每股純益

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