聯詠上半年EPS 16.59元 瑞鼎8.35元
IC設計廠聯詠（3034）、瑞鼎與原相昨（4）日公布第2季財報，獲利都較首季走揚，聯詠單季每股純益為10.4元，相隔十季之後，再次單季賺逾一個股本；瑞鼎第2季每股純益4.54元，原相第2季每股純益3.46元。
聯詠第2季歸屬母公司業主淨利63.27億元，季增67.9％，年增69.2％，每股純益為10.4元。上半年歸屬母公司業主淨利100.94億元，年增12.1％，每股純益16.59元。
聯詠將於明（6）日舉行法說會，估計將會釋出更多營運與市況展望。
瑞鼎第2季淨利3.4億元，季增18.8％，年增29.4％，每股純益4.54元。上半年淨利6.3億元，年減12.6％，每股純益8.35元。
展望本季，瑞鼎提到，終端消費市場需求趨於審慎，預期整體營運動能將較前一季趨緩。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。