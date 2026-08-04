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帆宣上半年EPS 13.26元
半導體廠務設備工程大廠帆宣（6196）昨（4）日公告第2季稅後純益18億元，創單季新高，季增61.8%，並較去年同期大增逾3.5倍，每股純益8.17元；上半年每股純益13.26元，為同期新高，法人看好今年可望挑戰賺三個股本。
帆宣在半導體廠務二次配市場市占率高，正積極配合客戶布局海外市場。帆宣表示，受惠於台灣先進封裝設備出貨放量，加上美國、日本、德國及新加坡等地晶圓廠建廠工程陸續啟動，推升在手訂單創新高。預估消化這批訂單，「要忙到2027年之後了！」
帆宣業績持續發燙，6月合併營收75.96億元，月增8.9%，年增121%，創單月歷史新高。帆宣表示，6月單月合併營收較去年同期呈倍增走勢，主要是因銷貨收入及工程收入增加。
帆宣第2季合併營收212億元，季增48.2%，年增74%，來到單季史上新高；毛利率13.45%，季減0.12個百分點，年增2.09個百分點。
帆宣上半年合併營收355.08億元，年增39.5%；毛利率13.5%，年增2.32個百分點；稅後純益29.13億元，年增126.7%，每股純益13.26元，半年即賺逾一個股本。法人估計，帆宣今年獲利有望挑戰賺進三個股本目標。帆宣昨天股價下跌2元，成交量1,471張，收492元。
帆宣先前於閉門法說會中揭露，在手訂單已逾1,000億元，創新高紀錄，且產品組合優化有助毛利率提升，預期2026年下半年表現將優於上半年。
帆宣總經理林育業認為，未來二年最大挑戰不在爭取訂單，而在如何準時、甚至提前滿足客戶快速成長的建廠需求。
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