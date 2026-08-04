DRAM漲不停！南亞科7月營收再飆升至438億元 年增逾七倍

DRAM漲勢似乎還沒有休息。南亞科 (2408) 今 (4) 日公告7月營收，受惠DRAM 價格持續上漲，7月營收一舉衝上 438.68 億元，月增 49.3%，並較去年同期大增 7.2 倍，續創新高，累計前 7 月營收已達 1755.04 億元，年增幅高達 660.87%。

南亞科稍早法說會預告本季DRAM漲勢仍會持續，從結算7月營收突破430億元，達438.68億元，月增近五成，明顯看出漲勢仍兇猛，南亞科單是7月營收，已幾乎是去年前十月的營收總和。

為了滿足客戶在AI應用對DRAM強大需求，南亞科也加速新廠推進速度，位於林口的5A廠，規畫月產能規劃4.5萬片，整體資本支出預估約 4800億元，今年起未來幾年都會頗高的資本支出，並不排除另覓地興建全新的12吋廠 。