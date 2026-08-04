聽新聞
0:00 / 0:00
DRAM漲不停！南亞科7月營收再飆升至438億元 年增逾七倍
DRAM漲勢似乎還沒有休息。南亞科 (2408) 今 (4) 日公告7月營收，受惠DRAM 價格持續上漲，7月營收一舉衝上 438.68 億元，月增 49.3%，並較去年同期大增 7.2 倍，續創新高，累計前 7 月營收已達 1755.04 億元，年增幅高達 660.87%。
南亞科稍早法說會預告本季DRAM漲勢仍會持續，從結算7月營收突破430億元，達438.68億元，月增近五成，明顯看出漲勢仍兇猛，南亞科單是7月營收，已幾乎是去年前十月的營收總和。
為了滿足客戶在AI應用對DRAM強大需求，南亞科也加速新廠推進速度，位於林口的5A廠，規畫月產能規劃4.5萬片，整體資本支出預估約 4800億元，今年起未來幾年都會頗高的資本支出，並不排除另覓地興建全新的12吋廠 。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。