聽新聞
0:00 / 0:00
鼎基Q2每股賺2.94元
熱可塑性聚氨酯（TPU）高科技膜廠鼎基（6585）昨（4）日公告第2季財報，單季稅後純益2.12億元，季增57.9%、年增3,560%，每股純益2.94元，展望下半年，該公司看好醫療產品出貨動能將延續至年底。
鼎基表示，第2季主要受惠核心業務客戶需求穩健，繳出毛利率、營益率、淨利率較上季與去年同期成長的「三率三升」表現；其中，第2季營收9.3億元，季增27.8%、年增54.5%；營業毛利較去年近翻倍增長，毛利率也提升至39.3%。
而營業利益同樣較去年倍增，營益率達28.6%；淨利率22.8%，季增4.4個百分點、年增21.9個百分點。單季稅後純益2.12億元，季增57.9%、年增3,560%，每股純益2.94元。
累計上半年營收16.57億元，年增13.8%；獲利同樣呈現「三率三升」，毛利率37.3%，年增2.3個百分點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。