國邑呼吸裝置 獲許可證

國邑＊（6875）昨（4）日宣布，甫併購完成的高階醫材開發公司普元生技，自主開發的智慧型呼吸引動吸入裝置已獲得衛福部食品藥物管理署（TFDA）第二等級醫療器材許可證，該產品以自有品牌「邑普能」為名，成為普元生技納入國邑集團後的首項法規成果。

國邑藥品以「藥物劑型」為核心、普元生技以「精準給藥器械」為核心，共同建構藥械合一雙平台；「邑普能」取證，代表雙平台由策略布局進入商業化階段。

國邑藥品表示，「邑普能」已完成國邑的新藥L606未來在台灣上市所需的器械準備，為L606的全球商業化提供完整的產品方案。後續亦將配合L606全球市場推進時程，提前布局各主要市場醫材認證，完善全球商業化準備。

國邑藥品董事長王建治表示：「邑普能」取得TFDA醫材許可，不僅驗證國邑藥械合一平台的策略方向，也讓L606未來在全球市場具備更完整的商業化條件。未來集團將持續整合創新藥物與精準給藥器械兩大平台，打造完整的藥械合一方案，提升全球授權競爭力，同時逐步建立自有產品營收，為公司創造長期多元的成長動能。