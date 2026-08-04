振大上半年EPS 9.08元

成衣廠振大環球（4441）昨（4）日公布第2季財報，受惠產品組合優化、生產效率提升、成本管理效益顯現及匯率回穩，第2季獲利大幅成長，年增近八倍，每股純益（EPS）4.27元；累計上半年稅後純益6.2億元，年增95.11%，EPS達9.08元，單季、上半年均為同期次高。

振大第2季合併營收19億元，年減0.83%；毛利率26.99%，較去年同期提升6.94個百分點；營業淨利3.36億元，年增29.93%，營業利益率17.7%，較去年同期提升4.19個百分點；稅後純益2.91億元，年增784.77%，EPS由去年同期0.53元大幅提升至4.27元。

累計上半年，振大合併營收37.9億元，年增10.64%；毛利率26.16%，較去年同期提升4.15個百分點；營業淨利6.68億元，年增28.27%；稅後純益6.2億元，年增95.11%，EPS由去年同期5.24元提高至9.08元。

振大表示，今年獲利成長除匯率回穩外，更重要的是產品組合優化、生產效率提升及成本管理效益逐步顯現，帶動毛利率及營業利益率同步提升，推升整體獲利表現。

展望後市，振大表示，隨著全球供應鏈持續重整及品牌客戶對優質供應商需求提升，將持續深化既有客戶合作、積極開發新客戶，建立更多元的客戶結構，擴大成長動能；同時持續推動自動化設備升級及生產流程優化，提升生產效率、產能利用率及整體營運效率。

產能方面，馬達加斯加新廠預計明年投產，新增40條產線將逐步開出，法人估該廠毛利率可望較亞洲廠高約10個百分點，有助進一步優化獲利結構。

法人指出，振大核心客戶主要原料成本已鎖定至今年底，油價波動對成本影響有限；新客戶方面，與美國連鎖百貨合作效益可望擴大，第4季新客戶及運動明星聯名商品將陸續出貨，但電商聯名新品銷售仍具不確定性，且Dick's併購帶動實體通路需求回升速度仍待觀察。