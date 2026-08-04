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聚陽7月營收年增7% 近四月新高
成衣大廠聚陽（1477）昨（4）日公告7月營收29.99億元，年增7.86%，營收來到近四個月新高；累計前七月營收200.62億元，年減1.63%，年減幅度持續縮小。
聚陽表示，目前品牌客戶庫存維持健康水位，下半年接單表現可望優於去年同期，第4季營運亦有機會優於去年，對下半年營運維持審慎樂觀看法。
聚陽指出，目前訂單能見度已延伸至第4季，並已開始接收11月訂單。隨著世足賽相關訂單持續出貨，運動服飾需求增溫，加上返校及年底節慶備貨需求陸續啟動，都將支撐下半年營運動能。
不過，公司也提醒，中東地緣政治情勢仍具不確定性，若油價走升推升全球通膨，恐影響終端消費需求及品牌客戶下單意願。
法人表示，整體來看，全球品牌客戶庫存已回到相對健康水位，成衣產業景氣持續改善，雖然客戶下單策略仍以分批拉貨、滾動調整為主，但需求並未出現明顯轉弱跡象。聚陽憑藉完整供應鏈布局及彈性生產能力，在承接短單、急單方面仍具優勢，有助維持營運穩定表現。
目前市場仍看好聚陽在運動服飾領域的競爭力，以及產品組合持續優化帶來的獲利支撐效果，隨著下半年旺季出貨逐步放量，營收及獲利表現仍有機會優於上半年。後續市場將持續關注國際政經情勢變化、品牌客戶拉貨力道，以及第4季訂單動能是否持續增溫。
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