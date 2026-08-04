鮮活7月營收年增21% 締造新猷
鮮活果汁-KY（1256）昨（4）日公告2026年7月營收為6.1億元，月增7.6%、年增21.9%，創歷史新高；累計前七月合併營收32.6億元，年增41.8%，累計營收亦創同期新高。
鮮活表示，受惠中國新茶飲市場進入夏季消費旺季，品牌客戶拉貨需求持續升溫，加上公司持續深化產品布局及提升供應能力，帶動7月合併營收繳出年月雙增佳績，累計營收亦寫下歷年同期新高表現。
鮮活表示，7月合併營收成長主要因適逢暑期消費旺季來臨，各大新茶飲品牌持續推出季節限定飲品及水果茶新品，帶動果汁、風味飲品等原料需求穩定成長，公司憑藉完整的產品研發實力、供應鏈整合能力及長期深耕客戶基礎，持續掌握市場商機，推升整體接單及出貨動能。
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