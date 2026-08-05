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統一兩檔主動式ETF 開募

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

美國聯準會（Fed）上周利率決策會議雖按兵不動，但出現主張升息的鷹派聲音。面對貨幣政策風向難測，股債市震盪擴大。統一投信今（5）日起募集「統一前沿科技主動式 ETF」（00411A）、「統一美國公債量化增益主動式 ETF」（00987D），主動迎戰波動的新常態，協助投資人因應不同市場循環。

統一前沿科技主動式ETF擬任經理人郭智偉表示，上半年資本市場漲幅過快，這一波回檔屬於合理的「均值回歸」，而非基本面轉弱。資金僅是在第2季財報公布前進行獲利了結，流向軟體等補漲族群，並未撤出市場，隨著這波修正的均值回歸，很多好公司都回到合理評價區間，正好是長線布局契機。

統一前沿科技主動式ETF雙軌布局全球主流科技和前沿科技，投資主題涵蓋AI基礎建設、能源基建、AI原生工具、人形機器人、自動駕駛、太空經濟、量子運算、資產代幣化等領域。

初期規劃七成深耕美國、三成布局亞洲供應鏈，以掌握全球科技產業的長線成長機會。

統一投信並同步募集「統一美國公債量化增益主動式ETF」，將結合主動管理，搭配獨家量化模型，及善用避險工具動態控管風險，以多空策略靈活應對債市風向變化，期同時兼顧息收，並主動創造獲取資本增益的空間。

00987D擬任經理人葉尚鑫表示，美債交易量龐大，一旦有風吹草動，市場往往會提前反應，以2004、2022年升息及2018年降息為例，早在聯準會公布升、降息決議前，債市都已提前出現轉折。

00987D就是想抓住這些提前反應的訊號，追求息收以外的增益與避險機會。且目前長天期美公債殖利率與金融海嘯時期相當，有機會領取相對較高的債息，是長線布局美國公債的好時機。

00411A、00987D於8月5日到7日同步募集繳款，發行價格皆為每股10元。00411A為年配息，保管銀行為中國信託銀行。00987D為季配息，保管銀行為第一商業銀行。

ETF 統一 主動式

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