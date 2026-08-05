弘塑上半年犀利 每股大賺27.27元 同期最佳

半導體設備廠弘塑（3131）昨（4）日公告第2季每股純益11.16元，連續四季賺逾一個股本；上半年獲利年增逾七成，每股純益27.27元，為歷年同期最佳。

弘塑昨天並公告新高階人事案，由張鴻泰出任新董座，張泰山擔任副董事長，並由鍾時俊擔任總經理，相關人事案已獲董事會通過。

受惠於客戶端積極擴充先進封裝產能，弘塑先前提到，訂單增加速度超乎想像，來得又急又快，如果客戶現在下單，一年後都還不一定能交出機台。

弘塑透露，現階段產能大約只可滿足客戶訂單約三分之一，甚至僅四分之一，整體訂單到2030年前可能都不會減少。

弘塑結算，第2季合併營收17.26億元，季增8.1%，年增5.9%，是僅次於去年第4季的單季歷史次高表現；上半年合併營收33.22億元，年增15.7%。

獲利方面，弘塑第2季歸屬母公司業主淨利為3.23億元，季減約三成，年增57.1%，每股純益11.16元，上半年歸屬母公司業主淨利7.86億元，年增70.5%，每股純益27.27元。

弘塑認為，目前包括邏輯製程與記憶體相關設備訂單均大幅增加，今年以邏輯製程的訂單增幅較大，明年訂單量又比今年更多。今年增加二期廠區的產能，接下來還會繼續擴產，因為明年與後年的客戶需求還是很大，而且是逐年上升。

因應龐大訂單需求，弘塑除了本身積極增聘人力，也尋求增加組裝外包。該公司希望尋找較具規模的設備廠商，但基於與濕製程相關設備廠大多與其已有外包合作關係，所以正找尋乾式設備廠商洽商合作。