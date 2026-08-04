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亞德客營收／7月營收39.94億元 創同期新高

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

氣動元件廠亞德客-KY（1590）4日公布7月自結合併營收39.94億元，月增2.1%、年增50.78%，創同期新高，累計前七月自結營收261.72億元，年成長32.87%，也創同期新高。

展望營運，法人指出，今年氣動產業需求樂觀看法，預期亞德客-KY隨著需求上升循環，營運表現可延續至2027年。

法人認為，亞德客-KY7月接單金額持續大於出貨金額，接單及出貨持續優於預期，電池、機床設備、通用機械、紡織機械及電子產業應用出貨佳，除了受惠市場需求處於上升周期外，公司持續提升品牌形象及開發新產品，提高市場占有率以增加成長動能。此外，亞德客-KY指出，中國大陸政府十五五計畫強調智慧製造及產業升級伴隨其他刺激政策，也有助氣動元件市場需求。

亞德客-KY先前在法人說明會上預估，若以人民幣計價，今年業績成長目標上調至超過20%，若以新台幣計價，業績成長幅度更高，今年在電子設備、電池、車用、機械設備等應用持續成長。

營收 法人 亞德客

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