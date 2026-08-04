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一詮財報／第2季獲利季增1.18倍 EPS 0.62元衝18季高點

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
一詮集團總部。記者籃珮禎／攝影
一詮集團總部。記者籃珮禎／攝影

一詮（2486）4日公告第2季歸屬母公司業主淨利1.45億元，季增118.84%；相較去年同期虧損1,136萬元轉虧為盈，每股純益0.62元，創下近18季以來新高。

一詮累計上半年歸屬母公司業主淨利2.11億元，相較去年同期的虧損1,335萬元同樣轉虧為盈，每股純益0.91元。

一詮受惠高階半導體散熱需求強勁，晶片散熱元件出貨顯著放量，帶動產品結構優化，加上導線架漲價效益發酵，第2季合併營收20.62億元，季增27.3%、年增29.1%，毛利率20.97%，雖微幅季減0.08個百分點，但較去年同期大幅成長8.46個百分點，顯示高毛利產品比重攀升效益顯現。

展望後市，法人指出，一詮近年由傳統LED導線架積極跨入AI伺服器高階散熱領域，隨著均熱片（Lid）與加強襯板（Stiffener）等產品全線放量，客戶涵蓋各大雲端服務供應商（CSP）及晶片大廠，加上導線架反映成本調漲，散熱元件營收占比持續提升，下半年營動能可望持續擴大。

財報 EPS 半導體

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