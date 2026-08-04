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中華車上半年獲利增 品牌銷售帶動營運成長

中央社／ 台北4日電

中華車今天公布上半年財報，歸屬母公司業主獲利新台幣17.43億元，較2025年同期13.29億元增加31%，每股純益3.19元。中華車說明，主要受惠中華、Mitsubishi及MG等品牌整體銷售表現提升，帶動營運績效穩健成長。

若以第2季來看，中華車第2季獲利11億元，較第1季6.43億元成長高達7成，中華車表示，主要受惠JSPACE Cossi新車上市，帶動本業獲利增加。

裕日車今天也公布上半年財報，上半年累計營業虧損3.54億元。裕日車指出，上半年營業虧損主要受國際原物料上漲、成本增加影響；此外，上半年銷售輛數持續受美製車進口關稅議題影響，造成顧客緩購心理，整體市場買氣持續觀望、影響銷售表現。

中華車

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