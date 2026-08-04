新日興財報／第2季每股賺0.32元 上半年EPS 0.47元

軸承廠新日興（3376）4日公告第2季每股純益0.32元，較首季每股純益0.15元大幅成長，累計上半年每股純益0.47元。

新日興是蘋果筆電、AirPod Pro以及下半年即將發表的iPhone折疊機軸承供應商。新日興為順利打入iPhone折疊機，已與鴻海（2317）成立合資公司，雙方共同搶食蘋果折疊機軸承大單。

外界猜測，蘋果首款折疊iPhone手機裝置將採用7.8吋內螢幕，且螢幕折痕深度已壓低至0.15毫米以下，而所謂折痕深度，指的是螢幕折疊處形成的凹槽或壓痕程度，只要數值越小，代表肉眼與手指觸感越難察覺，而軸承對折痕深度影響甚大，可說是折疊機最關鍵的零組件。

至於筆電業務部分，新日興日前法說會持保守態度指出，由於目前市場上的關鍵料件都被挪去用在毛利率更高的AI伺服器產業，導致筆電終端客戶正面臨缺料，致使零組件出貨動能也受影響，但並非沒有訂單，期盼後續缺料狀況能改善。