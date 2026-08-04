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緯創財報／第2季獲利148億元、年增128% 成長速度遠超營收
ODM大廠緯創（3231）4日公告第2季財報，第2季營收8,954.42億元，季增5.81%、年增62.43%，再度寫下歷史新高；第2季歸屬於母公司業主淨利為148.27億元，季增53.96%，年增127.98%，同樣創下歷史新高；EPS則為4.72元。上半年累計營收達1.74兆元，年增94.01%；歸屬於母公司業主淨利為244.58億元，較去年同期成長106.65%，EPS 7.78元。
如法人預期，緯創第2季獲利大幅成長，遠超營收成長幅度，主要是產品組合改善，再加上伺服器需求成長突飛猛進，帶動獲利大跳升，伺服器營收比重預計明年就有望提升至85-90%，因此法人紛紛調高明年獲利及目標價。
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