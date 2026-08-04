緯創財報／第2季獲利148億元、年增128% 成長速度遠超營收

ODM大廠緯創（3231）4日股價續強，嘗試衝擊200元大關，股價最高來到198元，距離前高201元僅有一步之遙，終盤收195元，成交量145,848張，有望一舉過高。法人預估，緯創第3季伺服器營收將大幅成長，且伺服器營收占比將從上半年的79%逐步成長近90%。今日緯創將舉辦法說，法人看好第2季獲利有望高於預期。

2026-08-04 13:56