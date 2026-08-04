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鮮活果汁營收／7月6.19億元、年增21.99％ 創歷史新高

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

鮮活果汁-KY（1256）4日公告2026年7月營收為6.19億元，月增7.6％、年增21.99％，創歷史新高；累計前七月合併營收32.67億元，年增41.87％，累計營收亦創同期新高。

鮮活表示，受惠中國大陸新茶飲市場進入夏季消費旺季，品牌客戶拉貨需求持續升溫，加上公司持續深化產品布局及提升供應能力，帶動7月合併營收繳出年月雙增佳績，累計營收亦寫下歷年同期新高表現。

鮮活表示，7月合併營收成長主要因適逢暑期消費旺季來臨，各大新茶飲品牌持續推出季節限定飲品及水果茶新品，帶動果汁、風味飲品等原料需求穩定成長，公司憑藉完整的產品研發實力、供應鏈整合能力及長期深耕客戶基礎，持續掌握市場商機，推升整體接單及出貨動能。同時公司持續優化產品組合，提升高附加價值產品比重，為整體營運成長增添動能，得累計累計合併營收歷年同期新高。

為因應直飲產品市場快速發展，鮮活昆山新廠預計近期投入營運，進一步提升整體供貨能力。新廠亦持續擴充直飲產品產能，助力直飲產品業務成長，並整合MES製造執行系統及WMS倉儲管理系統，建構具高度彈性的智慧生產模式，可依市場需求快速調整產線配置，兼顧客製化小量訂單與大規模量產需求，不僅提升人均產值與生產效率，更進一步鞏固鮮活於中國大陸新茶飲供應鏈的競爭優勢。

展望下半年，鮮活表示，茶飲市場正持續朝向健康化、精緻化及多元化方向發展，公司將持續擴大直飲產品布局，深化智慧製造及供應鏈整合能力，並透過昆山新廠新產能逐步開出，提升整體生產效率與供貨彈性，掌握新茶飲產業升級及消費需求成長契機，持續推動營運穩健發展。

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