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東捷財報／第2季EPS 0.17元由虧轉盈 上半年0.52元
東捷（8064）董事會4日通過2026年第2季財報，單季稅後純益3,260.5萬元，季減43.8%，較去年同期由虧轉盈；每股稅後純益0.17元。
東捷今年第2季合併營收5.54億元，季減17.7%，年增8.1%。毛利率30.7%，季增6.04個百分點，年減0.28個百分點。4日股價上漲6.4元，成交量2,891張，收104元，呈連三漲走勢。
東捷累計今年上半年合併營收12.28億元，年增19.1%。毛利率27.38%，年增15.08個百分點。稅後純益9,059.6萬元，較去年同期由虧轉盈，EPS為0.52元。
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