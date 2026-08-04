劍麟財報／上半年EPS 1.75元 年減40.27％

劍麟（2228）4日公布上半年財報，上半年合併營收24.41億元，較去年同期減少2.98％；毛利率22％，年減2個百分點；稅後淨利1.39億元，年減40.32％；每股稅後純益（EPS）1.75元，年減40.27％。

劍麟指出，上半年受到美國關稅政策影響，以及中國大陸車市景氣需求偏弱雙重因素，汽車事業部分客戶在訂單排程、庫存調節及新車型拉貨審慎，使得上半年營運較去年同期減少。

劍麟表示，集團仍持續穩固既有國際Tier 1客戶合作關係，並積極推進中國大陸市場業務拓展，以維持汽車事業營運穩健基礎，同時透過台灣、大陸及波蘭多區域生產基地布局，精進各據點生產效率，提升對國際Tier 1客戶的服務彈性與接單競爭力，並強化集團因應全球供應鏈區域化發展之營運韌性。

劍麟進一步表示，除穩固汽車事業外，亦積極推進AI伺服器散熱零組件業務，作為集團中長期第二成長曲線，旗下南投二廠建置之伺服器精密金屬加工產線已於第2季逐步小規模生產，後續將持續投入相關產品開發、製程調整與客戶驗證，並視市場需求逐步擴大相關產能配置，藉此拓展非車用市場之中長期業務成長空間。

展望2026年下半年，集團持續緊密配合客戶全球化供應鏈布局及新車型相關產品開發進度，並積極掌握後續新專案出貨機會，以支撐整體營運穩健發展。另一方面，劍麟仍戮力推進AI伺服器散熱零組件業務商業化進程，透過「汽車安全零組件＋AI伺服器散熱應用」雙軌策略，期望為集團中長期營運注入新成長動能。