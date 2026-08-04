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宏碁資訊財報／2026年上半年營收、獲利創同期新高 EPS達9.49元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

雲端及AI服務商宏碁資訊（6811）4日公布今年上半年財報，稅後純益3.93億元，每股純益為9.49元，營收、獲利及每股盈餘皆創下歷史同期新高；第2季獲利1.94億元，季減2.5%、年增26.8%，創單季歷史次高、同期新高紀錄，單季EPS達4.69元。

宏碁資訊4日召開董事會，通過2026年第2季財報，單季營收29.67億元，獲利1.94億元；累計上半年營收突破59億元，稅後純益3.93億元，分別較去年同期成長16%及23%，每股盈餘達9.49元。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，隨著Token經濟時代來臨，企業對資訊安全、AI治理與合規的需求日益提升。宏碁資訊將持續深化AI服務商（AI Service Provider）的定位，整合企業級AI應用、雲端平台、資安防護、雲端備援及資料治理等核心能力，並透過持續監控雲端服務與AI應用成效，協助企業優化營運效率，以深化客戶長期合作關係。

近期宏碁資訊獲微軟2026 「Frontier Agentic Hackathon 增長引擎獎」和「Cloud and AI Platform增長先鋒獎」，於大中華區合作夥伴中，同時榮獲兩項重要殊榮，展現宏碁資訊不僅具備領先的AI和雲端技術服務的領先實力，更成功將AI解決方案落地並有效轉化為企業實際商業價值；除技術創新外，在公司治理面，也入選天下雜誌「標竿企業家調查-軟體及雲端服務應用」第一名，彰顯公司在推動企業AI數位轉型的同時，持續精進公司治理、人才培育，建立具競爭力與長期成長動能的企業典範」。

未來，宏碁資訊將持續整合Azure、AWS及Google Cloud等全球合作夥伴，提供完整的AI生態系服務，協助企業打造兼具韌性、安全與永續發展的數位基礎。

宏碁

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