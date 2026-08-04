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眾福科財報／第2季EPS 0.83元 上半年1.43元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
眾福科技。 圖／翻攝自眾科官網
眾福科技。 圖／翻攝自眾科官網

眾福科（3168）董事會4日通過今年第2季財報，單季稅後純益6,240.9萬元，季增38.6%，年增35.1%；每股稅後純益0.83元，獲利表現來到近八季單季新高。

眾福科第2季合併營收10.2億元，季增17.3%，年增15%。毛利率23.08%，季增0.26個百分點，年減1.74個百分點。4日股價上漲0.75元，成交量31張，收41.15元。

眾福科累計今上半年合併營收18.9億元，年增10.9%，為近三年同期新高。毛利率22.96%，年減2.16個百分點。稅後純益1.07億元，年增19.1%，為近兩年同期新高；EPS為1.43元。

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