偉訓子公司珀韻拚2027年申請上市 力韡聲請破產清償訴訟債務

偉訓科技（3032）今年有望斷開子公司力韡的美國官司包袱，呈現本業轉型效益。子公司珀韻規劃明年申請上市，總經理李家慶表示，若法院通過力韡破產聲請，指派破產管理人，偉訓將可停止合併力韡財報，並有望迴轉認列先前提列損失，下半年隨AI機櫃出貨逐季成長，ASIC散熱模組支架有望第4季度量產。

偉訓是電源供應器、機殼、散熱零組件供應商，去年開始積極多角化布局，併購音圈聲學元件龍頭珀韻，7月開始合併營收，另外為求多角化，電競推自有品牌、AI伺服器也開始有成績，在跟伺服器大廠策略聯盟下，AI伺服器機櫃業務開始出貨。

李家慶指出，第2季AI機櫃開始出貨，預估第3季度放量，會與產業伙伴打群架樂觀出貨逐季成長，長線來說，伺服器機箱業務也不會缺席。

偉訓與美國CSP大型業者也合作晶片散熱模組支架，主要是透過鍛造工法，出貨用於晶片散熱底蓋及上蓋的機構件，目前正在EVT跟DVT（工程測試驗證及設計驗證）階段，預計第4季度可以進入大量生產。另外在液冷方面，主要送樣分流管（manifold）等產品給二三線AI伺服器客戶。

李家慶指出，去年併購的珀韻AIP公司營運持續成長，對集團營收跟獲利貢獻顯著，今年7月珀韻業績創歷史新高，下半年成長樂觀，內部規劃2027年將申請興櫃，並朝上市之路推進。

偉訓製造據點過去以中國大陸比例較高，李家慶表示，中國大陸仍是生產成本最具競爭力市場，而隨去年併購珀韻後，現在製造據點更為分散，在越南、馬來西亞跟泰國都有工廠，非中國大陸製造比例拉高至五成。

偉訓轉型效益被子公司力韡官司打亂節奏。2025年起因持股78%的子公司力韡銷售電動家用床產品給美國客戶Ascion，因產品瑕疵等問題，Ascion向美國仲裁協會國際爭議解決中心提出仲裁聲請，歷經兩年纏訟攻防，今年2月法院做出最終仲裁判斷，力韡必須賠償4,859萬美元。

偉訓去年已認列損失，全年EPS -7.93元，今年每月仍須支付43萬美元利息支出，拖累本業表現。

李家慶表示，由於力韡資產不足以清償全部債務，董事會已於4日討論通過停止營業，並向法院申請宣告破產，而對偉訓而言，由於已認列損失，一旦相關破產申請獲得法院審理許可，並指派破產管理人後，除偉訓可將該子公司財報排除在合併報表外，也可以認列損失迴轉利益11億餘元，擺脫業外重擔。

而對於何時能辦理破產手續，李家慶指出，力韡已委託律師送件，期望今年底完成相關程序，但時間緊迫一切取決法院審理速度。