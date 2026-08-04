快訊

台大五姬「獸醫乃」劉乃潔現況曝光 回母校任教…41歲凍齡美貌驚呆網

偉訓子公司珀韻拚2027年申請上市 力韡聲請破產清償訴訟債務

AI變現疑慮免驚！外資指「多頭才剛開始」 喊買六大半導體廠

聽新聞
0:00 / 0:00

偉訓子公司珀韻拚2027年申請上市 力韡聲請破產清償訴訟債務

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
偉訓宣布子公司力韡因資產不足以清償債務，將聲請破產，偉訓認列損失可部分迴轉。記者王郁倫／攝影
偉訓宣布子公司力韡因資產不足以清償債務，將聲請破產，偉訓認列損失可部分迴轉。記者王郁倫／攝影

偉訓科技（3032）今年有望斷開子公司力韡的美國官司包袱，呈現本業轉型效益。子公司珀韻規劃明年申請上市，總經理李家慶表示，若法院通過力韡破產聲請，指派破產管理人，偉訓將可停止合併力韡財報，並有望迴轉認列先前提列損失，下半年隨AI機櫃出貨逐季成長，ASIC散熱模組支架有望第4季度量產。

偉訓是電源供應器、機殼、散熱零組件供應商，去年開始積極多角化布局，併購音圈聲學元件龍頭珀韻，7月開始合併營收，另外為求多角化，電競推自有品牌、AI伺服器也開始有成績，在跟伺服器大廠策略聯盟下，AI伺服器機櫃業務開始出貨。

李家慶指出，第2季AI機櫃開始出貨，預估第3季度放量，會與產業伙伴打群架樂觀出貨逐季成長，長線來說，伺服器機箱業務也不會缺席。

偉訓與美國CSP大型業者也合作晶片散熱模組支架，主要是透過鍛造工法，出貨用於晶片散熱底蓋及上蓋的機構件，目前正在EVT跟DVT（工程測試驗證及設計驗證）階段，預計第4季度可以進入大量生產。另外在液冷方面，主要送樣分流管（manifold）等產品給二三線AI伺服器客戶。

李家慶指出，去年併購的珀韻AIP公司營運持續成長，對集團營收跟獲利貢獻顯著，今年7月珀韻業績創歷史新高，下半年成長樂觀，內部規劃2027年將申請興櫃，並朝上市之路推進。

偉訓製造據點過去以中國大陸比例較高，李家慶表示，中國大陸仍是生產成本最具競爭力市場，而隨去年併購珀韻後，現在製造據點更為分散，在越南、馬來西亞跟泰國都有工廠，非中國大陸製造比例拉高至五成。

偉訓轉型效益被子公司力韡官司打亂節奏。2025年起因持股78%的子公司力韡銷售電動家用床產品給美國客戶Ascion，因產品瑕疵等問題，Ascion向美國仲裁協會國際爭議解決中心提出仲裁聲請，歷經兩年纏訟攻防，今年2月法院做出最終仲裁判斷，力韡必須賠償4,859萬美元。

偉訓去年已認列損失，全年EPS -7.93元，今年每月仍須支付43萬美元利息支出，拖累本業表現。

李家慶表示，由於力韡資產不足以清償全部債務，董事會已於4日討論通過停止營業，並向法院申請宣告破產，而對偉訓而言，由於已認列損失，一旦相關破產申請獲得法院審理許可，並指派破產管理人後，除偉訓可將該子公司財報排除在合併報表外，也可以認列損失迴轉利益11億餘元，擺脫業外重擔。

而對於何時能辦理破產手續，李家慶指出，力韡已委託律師送件，期望今年底完成相關程序，但時間緊迫一切取決法院審理速度。

破產

延伸閱讀

偉訓代子公司力韡 公告辦理停業及向法院聲請破產宣告

捷迅：海空運下半年價量齊揚、艙位為王

奇鋐、貿聯 押逾三個月

捷迅財報／上半年獲利9766萬元、年增46.13% 每股賺2.79元

相關新聞

偉訓代子公司力韡 公告辦理停業及向法院聲請破產宣告

偉訓（3032）4日召開重大訊息說明會，因應負擔相關仲裁給付義務。經評估公司目前財務狀況及資金能力，資產已不足清償負債，現無力繼續經營，子公司力韡董事會決議，自115年08月18日至116年08月17日止停業一年，並依《公司法》第211條第2項規定，向法院聲請破產。

偉訓子公司珀韻拚2027年申請上市 力韡聲請破產清償訴訟債務

偉訓科技（3032）今年有望斷開子公司力韡的美國官司包袱，呈現本業轉型效益。子公司珀韻規劃明年申請上市，總經理李家慶表示，若法院通過力韡破產聲請，指派破產管理人，偉訓將可停止合併力韡財報，並有望迴轉認列先前提列損失，下半年隨AI機櫃出貨逐季成長，ASIC散熱模組支架有望第4季度量產。

環球晶財報／第2季獲利季增近一倍 每股賺7.9元

半導體矽晶圓廠環球晶（6488）將於4日召開法說會，先公布第2季財報，每股純益為7.9元，獲利季增近一倍，上半年每股純益為11.87元。

緯創再次衝擊200元大關 法人關注今晚法說會

ODM大廠緯創（3231）4日股價續強，嘗試衝擊200元大關，股價最高來到198元，距離前高201元僅有一步之遙，終盤收195元，成交量145,848張，有望一舉過高。法人預估，緯創第3季伺服器營收將大幅成長，且伺服器營收占比將從上半年的79%逐步成長近90%。今日緯創將舉辦法說，法人看好第2季獲利有望高於預期。

億光除息首日走勢擺脫低迷 盤中黑翻紅邁向填息

LED大廠億光（2393）每股配發現金股利4.5元，於4日進行除息交易。開盤參考價為57元，早盤以54.4元開低，最低下探54.2元，一度陷入貼息窘境。不過隨著買盤隨後進場拉抬，盤中股價由負轉正，最高衝上57.9元，呈現開低走高、由貼息轉為邁向填息的格局。

記憶體族群再噴發！力積電、華邦電攻漲停 逾10檔全面表態

市場看好DRAM、NAND後市需求，加上AI伺服器帶動高頻寬記憶體（HBM）與DDR5需求持續升溫，資金4日大舉回流記憶體族群，盤中華邦電、力積電等多檔個股強攻漲停且走強，成為台股電子族群盤面焦點之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。