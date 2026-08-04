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環球晶Q2每股純益7.9元…全球擴產進入收成期 日本廠表現最佳

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
環球晶董事長徐秀蘭。聯合報系資料照
環球晶董事長徐秀蘭。聯合報系資料照

矽晶圓大廠環球晶（6488）今(4) 日召開董事會，會中通過截至2026年6月30日止之第二季財務報告，合併營收152.1億元，季增8.8%、年減5.0%；營業毛利31.4億元，營業毛利率20.6%；營業利益14.2億元，營業利益率9.4%；稅後純益37.8億元，純益率24.8%，每股純益（EPS）7.9元；上半年稅後純益56.7億元，每股純益11.87元。

環球晶受惠於半導體市場需求回溫及高階應用持續成長，第2季營收較第1季顯著提升。其中，日本新潟廠於 2026 年第2季創下單季營收歷史新高，6月及上半年營收則均為歷史次高；甫完成擴產的宇都宮廠也於 6月、第2季及上半年創下出貨新高，顯示公司全球布局效益持續顯現。

針對7月20日發生於義大利諾瓦拉廠8吋產線火警事件，公司立即啟動緊急應變機制，所有員工均已安全撤離，無人員傷亡，也未造成環境汙染。

環球晶表示，本次火警影響僅限於8吋產線局部區域，整體廠區並未受損，大部分前段製程區域及設備未受火焰或高溫影響，核心IT系統亦可維持正常運作，為後續復原保留了重要基礎。目前公司已全面展開損害評估、復原措施及保險理賠申請作業。

環球晶表示，憑藉多年來建立的全球製造布局、跨廠認證機制及多元供應網絡，環球晶圓已同步啟動全球支援計畫，盡力降低對客戶交付及營運的影響。對於已完成跨廠認證之產品，將由其他生產據點提供供應支援；尚未完成認證之產品，則將與客戶密切合作，加速驗證及產能移轉作業，以維持供貨穩定。另新擴建的 12 吋廠區並未受到此次事故影響，工程建設已完成，客戶認證進展順利，後續將配合客戶認證進度與市場需求逐步放量，確保12吋先進晶圓產能建置不中斷，並為未來業務成長奠定穩固基礎。

環球晶強調，隨著 AI、HBM、先進封裝及雲端至邊緣運算等技術快速發展，將持續提升運算能力、記憶體容量及晶圓使用量，而環球晶圓近年推動的全球擴產布局逐步進入收成階段。美國德州新廠目前已取得數家 Tier-1客戶資格認證，近期重要客戶美光亦透過長期合作協議與策略性資金支持，積極鞏固環球晶圓美國在地先進晶圓供應，反映客戶對穩定供貨能力、長期合作夥伴關係及策略性產能布局的高度重視，亦有助提升德州新廠未來需求能見度與產能規劃效率。

另外，美國密蘇里州廠區的12吋SOI新產能需求熱絡， RF-SOI 及矽光子產品陸續導入量產；日本宇都宮廠新增產能全面到位且維持高稼動率，營運與財務表現穩步向上；隨著各主要廠區新產能相繼投入量產，全球擴產投資正逐步轉化為獲利成長動能。

環球晶

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