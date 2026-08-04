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亞德客7月營收創同期高 估需求上升循環至明年
氣動元件廠亞德客-KY今天下午公布7月自結合併營收新台幣39.94億元，月增2.1%、大幅年增50.78%，創同期新高，累計前7月自結營收261.72億元，年成長32.87%，也創同期新高。
展望營運，亞德客-KY表示，對今年氣動產業需求及公司整體發展狀況，維持樂觀看法，預期此次需求上升循環可延續至2027年。
亞德客-KY分析，7月接單金額持續大於出貨金額，接單及出貨持續優於預期，電池、機床設備、通用機械、紡織機械及電子產業應用出貨佳，除了受惠市場需求處於上升週期外，公司持續提升品牌形象及開發新產品，提高市場占有率以增加成長動能。此外，亞德客-KY指出，中國政府十五五計畫強調智慧製造及產業升級伴隨其他刺激政策，也有助氣動元件市場需求。
亞德客-KY先前在法人說明會上預估，若以人民幣計價，今年業績成長目標上調至超過20%，若以新台幣計價，業績成長幅度更高，今年在電子設備、電池、車用、機械設備等應用持續成長。
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