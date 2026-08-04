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振大環球上半年獲利年增95% 每股純益9.08元
成衣廠振大環球今天公布半年報，上半年稅後純益新台幣6.2億元，較去年同期大幅成長95.11%，每股稅後純益達9.08元。
振大環球第2季毛利率26.99%，季增1.67個百分點，較去年同期大幅拉升6.94個百分點，創掛牌以來新高；稅後純益2.91億元，較首季3.29億元季減11.2%，較去年同期大幅成長7.84倍，單季每股純益4.27元。
振大環球表示，第2季獲利提升，主要受惠產品組合優化，以及匯率回穩等因素。去年4月美國總統川普宣布對等關稅，振大環球營運受影響，2025年第2季稅後純益僅3240萬元，獲利滑落谷底，比較基期偏低。
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