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永信財報／第2季獲利1.93億元、年增1.19倍 每股純益0.88元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

永信建（5508）4日公布第2季財報，單季稅後純益1.93億元，年增1.19倍，每股純益0.88元。展望前景，該公司位於高雄楠梓區的「高雄大學三期」建案預計9月份取得使用執照後可以開始銷售，為營運增溫可期。

法人指出，在央行祭出第七波信用管制下，永信建因採成屋銷售方式，成為「海嘯第一排」，面對欲購屋的民眾觀望心態轉濃，自前年第4季起營運明顯受到波及，但相較於去年同期因基期低，今年第2季營運相對有明顯起色。

該公司第2季營收9.91億元，比去年同期的3.96億元增加1.5倍；稅後純益1.93億元，相較去年同期的0.88億元，成長1.19倍，每股純益0.88元；累計今年上半年稅後純益3.81億元，與去年同期相當，每股純益1.75元。

展望前景，該公司位於高雄鳳山區、總戶數128戶的「鳳東二期」新建案已完工、取得使用執照，第2季正式開案銷售；緊接著，位於楠梓區、總戶數152戶的「高雄大學三期」建案，預計9月取得使用執照後開始銷售。

另外，該公司正持續銷售的建案有仁武區「澄光」、鳳山區「繪上品」、「水律」、「R5新世代」、「豐華大鎮」；前鎮區「禾豐」共六案。待售餘屋總銷金額約170億元。

此外，尚有10案持續興建中，預計將於2027年至2029年間陸續完工，包含「龍華十期」、「師大案」、「四甲案」、「保成三期」等。

永信

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