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融程電財報／第2季獲利創新高 EPS達2.48元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠融程電（3416）4日公布今年第2季財報，營收為11.77億元，季增24.3%，年增42.3%，創單季同期新高；營業毛利達4.7億元，季增36.7%，年增39.5%；營業利益達2.31億元，季增61.7%，年增36.0%；稅後純益約2億元，季增37.7%、年增111.1%，創單季獲利新高紀錄，每股純益為2.48元。

累計融程電今年上半年合併營收為21.23億元，年增30.4%，稅後純益為3.45億元，年增42%，EPS為4.28元，上半年營收、淨利、EPS改寫歷史新高。

融程電表示，公司聚焦邊緣AI在國防軍工及無人載具領域部署與應用，推出國防軍工無人機與機器人應用的強固型邊緣AI平台，配合跨產業機器人部署與國防軍工／航海強力拉貨推升營收成長，搶攻國防軍工、船舶海事電腦、智慧製造、智慧醫療、物流到智慧城市等應用擴展全球產業鏈，成為業績成長的重要來源。另外，因應美國長單與無人載具需求暴增，公司正加快擴大美國生產製造。

展望後市，融程電持續強化在美布局，與加快歐洲的布局和整合，預期整合Edge AI晶片算力和GPU的強固型平板、強固型GCS、強固型手持設備、強固型電腦與強固型筆電業務將持續聚焦九大快速成長產業，即醫療保健、國防、汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具整合應用、能源石化應用領域、GCS應用、食品加工自動化與公共安全。

融程電

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