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富喬財報／第2季獲利再創高 上半年 EPS 2.24元已賺贏去年全年

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

玻纖布廠富喬（1815）第2季獲利再攀高峰，單季稅後純益8.43億元，較首季大增84%，每股稅後純益1.45元，雙雙改寫歷史新高。累計上半年稅後純益達13億元，已超越2025年全年8.56億元，營運成長力道明顯加快。

富喬第2季營收21.3億元，季增13.3%、年增49.8%；毛利率升至40%，季增4個百分點、年增15.5個百分點；營益率25.7%，也較首季提高4.3個百分點、年增11.5個百分點。單季稅後純益8.43億元，季增84%、較去年同期虧損3,359萬元大幅轉盈，EPS由去年同期每股虧損0.06元轉為獲利1.45元。

累計上半年，富喬營收40.13億元，年增43%；毛利率38.1%，年增11個百分點；營益率23.7%，年增6.8個百分點。稅後純益13億元，約為去年同期1.38億元的9.4倍，EPS 2.24元，也大幅高於去年同期的0.27元。

展望後市，富喬看好AI伺服器與高速交換器規格升級，預期下半年低介電常數（Low Dk 2）產品出貨比重持續提高，應用於IC載板的低熱膨脹係數（Low CTE）產品需求也維持強勁；公司並已完成M9等級石英布材料開發，後續將配合客戶進行認證。至於投資約31億元的泰國新廠，規劃2027年第3季量產，目前新增產能已獲客戶預訂，將瞄準AI伺服器、低軌衛星及IC載板等高階應用。

富喬

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