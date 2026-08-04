偉訓代子公司力韡 公告辦理停業及向法院聲請破產宣告

偉訓（3032）4日召開重大訊息說明會，因應負擔相關仲裁給付義務。經評估公司目前財務狀況及資金能力，資產已不足清償負債，現無力繼續經營，子公司力韡董事會決議，自115年08月18日至116年08月17日止停業一年，並依《公司法》第211條第2項規定，向法院聲請破產。

力韡因產品瑕疵及出貨延遲，遭客戶求償，經國際爭端解決中心（ICDR）國際仲裁法庭裁定力韡須賠償2,700萬美元，偉訓去年上半年受一次性提列力韡商業仲裁裁定7.91億元備抵損失衝擊，全年轉虧，每股淨損7.93元。

【中央社／台北4日電】

偉訓今天召開重大訊息記者會，宣布子公司力韡商業仲裁敗訴，需支付4859萬美元（約新台幣15.7億元），考量力韡資產不足以清償全部債務，決定向法院聲請破產。

偉訓對力韡持股比重逾7成，偉訓今天表示，偉訓已於去年財報認列力韡的商業仲裁裁定備抵損失，造成偉訓去年第2季與第4季分別虧損4.9億元和6.5億元，後續不排除有機會獲得部分回沖。

偉訓總經理李家慶今天說明，力韡先前銷售電動家用床產品予ASCION公司，後因產品瑕疵等問題，ASCION向美國仲裁協會國際爭議解決中心對力韡提出仲裁聲請。仲裁庭分別於美國密西根時間2025年7月30日做出部分仲裁判斷、同年10月30日作出第2次仲裁判斷，並於2026年2月17日做出最終仲裁判斷，力韡公司須賠償ASCION 相關損失。

偉訓後續委任美國律師做為訴訟代理人，於美國密西根東區聯邦地方法院南部分院提出撤銷仲裁判斷之訴，ASCION也提起確認仲裁判斷之訴，兩案由同一位法官審理，於美國密西根時間2026年5月27日開庭，並於7月23日作出裁定，力韡7月25日接獲律師轉送該分院裁定，駁回力韡撤銷仲裁判斷之聲請。

依該分院命令要求，計算截至2026年7月31日，力韡應負擔相關仲裁給付義務，金額總計約4859萬美元。

經評估力韡目前財務狀況及資金能力，資產已不足清償負債，無力繼續經營，力韡董事會決議自8月18日至2027年8月17日止停業1年，並依公司法規定向法院聲請破產。