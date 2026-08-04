鼎基財報／第2季三率三升 上半年每股賺4.81元創次高

TPU（熱可塑性聚氨酯）高科技膜廠鼎基（6585）4日公告第2季財報，受惠核心業務客戶需求穩健，繳出毛利率、營益率、淨利率較上季與去年同期成長的「三率三升」表現；單季稅後純益2.12億元，季增57.9%、年增3560%，每股純益2.95元，雙雙創下歷史次高。

鼎基第2季營收9.3億元，季增27.8%、年增54.5%；營業毛利較去年近翻倍增長，毛利率也提升至39.3%；營業利益同樣較去年倍增，營益率達28.6%；淨利率22.8%，季增4.4個百分點、年增21.9個百分點。

上半年營收16.57億元，年增13.8%；獲利同樣呈現「三率三升」，毛利率37.3%，年增2.3個百分點；營益率25%，年增5個百分點；稅後純益3.47億元，年增79.3%，每股純益4.81元，登歷史次高。

從產品應用面來看，核心業務醫療領域持續穩健成長，上半年業績較去年同期成長近四成；電子領域受惠客戶新機鋪貨需求，業績較去年同期倍增。汽車領域則因去年受關稅因素影響，客戶提前拉貨墊高比較基期，今年上半年營收表現相對平穩，預期第3季將恢復正常出貨動能。此外，工業應用的建築材料產品亦展現良好成長力道，進一步優化整體產品組合，推升毛利率表現。

展望下半年，鼎基看好，醫療產品出貨動能將延續至年底，汽車產品隨客戶拉貨恢復正常，第3季營收可望較第2季成長，有望呈現淡季不淡；電子及工業應用亦將持續貢獻營運動能。在高附加價值產品比重持續提升下，對下半年營運審慎樂觀看待。

針對近期國際油價波動，鼎基已建立完善的原物料採購及成本管理機制，並依市場變化，適時向客戶調整售價、反映成本，預期原物料價格對後續營運影響仍在可控範圍。