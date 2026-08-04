快訊

白海豚颱風周六北轉角度往南修正 不排除周五下半天發海警

社群熱議！紅葉蛋糕正式插旗台中 店租曝光「一坪只要900元」CP值高

屏東鎢業老闆遭捆綁慘死…檢警過濾近300車 揪出離職員工涉案

聽新聞
0:00 / 0:00

富世達上半年每股賺25.77元 看好AI新專案投產

中央社／ 台北4日電

富世達今天公布第2季財報，營收新台幣37.4億元，季減10.61%，年增42.75%；稅後純益8.49億元，季減7.42%，比去年同期大幅成長1.57倍，單季每股純益12.39元。

富世達上半年累計稅後純益17.66億元，較去年同期大幅成長157%，每股稅後純益高達25.77元。富世達指出，AI伺服器的需求還是很強，多項新專案將從第3季開始投產，對下半年整體營運展望維持樂觀。

富世達第2季營收、獲利較第1季小幅衰退，略遜於上次法說會提出的2026年整體營運逐季向上。富世達財務長邱稚育今天在法說會中說明，主要因為手機、伺服器等公司2大應用領域，第2季剛好都處於新舊產品轉換期，導致營運季減。

不過邱稚育表示，受惠AI應用需求持續擴張，富世達第2季毛利率34.05%，比第1季逆勢增加1.74個百分點，更較去年同期大幅拉升9.98個百分點。

邱稚育表示，今年上半年富世達的產品組合有非常大的變化，其中折疊手機應用的營收占比從去年同期的71%大幅下降到38%；伺服器應用營收占比從19.2%大幅提升至55.7%，AI伺服器成為公司主要營運成長動能。

展望下半年，邱稚育指出，AI伺服器的需求還是很強，其中富世達供應AI伺服器滑軌，包括輝達（NVIDIA）主導的GPU與ASIC（特殊應用積體電路）等陣營，多項新專案將從第3季開始投產；另外受惠AI液冷滲透率持續增加，富世達另一AI應用產品快接頭用量也愈來愈多，對於下半年整體營運展望維持樂觀。

折疊手機軸承方面，富世達總經理徐安賜指出，大客戶華為包括三摺機和左右摺機等2大新品，目前專案進展順利。加上市場盛傳蘋果也準備加入折疊手機戰局，有望進一步炒熱市場氣氛。

徐安賜看好，現在記憶體缺料，手機客戶把有限資源聚焦在高階機種，有利折疊手機市場發展。

富世達

相關新聞

中鴻財報／上半年營收103億元 EPS 0.07元

中鴻（2014）董事會通過上半年財報，今年前6個月營業收入103億元，營業毛利3.1億元，稅後純益1億元，每股稅後純益EPS 0.07元。

環球晶財報／第2季獲利季增近一倍 每股賺7.9元

半導體矽晶圓廠環球晶（6488）將於4日召開法說會，先公布第2季財報，每股純益為7.9元，獲利季增近一倍，上半年每股純益為11.87元。

緯創再次衝擊200元大關 法人關注今晚法說會

ODM大廠緯創（3231）4日股價續強，嘗試衝擊200元大關，股價最高來到198元，距離前高201元僅有一步之遙，終盤收195元，成交量145,848張，有望一舉過高。法人預估，緯創第3季伺服器營收將大幅成長，且伺服器營收占比將從上半年的79%逐步成長近90%。今日緯創將舉辦法說，法人看好第2季獲利有望高於預期。

億光除息首日走勢擺脫低迷 盤中黑翻紅邁向填息

LED大廠億光（2393）每股配發現金股利4.5元，於4日進行除息交易。開盤參考價為57元，早盤以54.4元開低，最低下探54.2元，一度陷入貼息窘境。不過隨著買盤隨後進場拉抬，盤中股價由負轉正，最高衝上57.9元，呈現開低走高、由貼息轉為邁向填息的格局。

記憶體族群再噴發！力積電、華邦電攻漲停 逾10檔全面表態

市場看好DRAM、NAND後市需求，加上AI伺服器帶動高頻寬記憶體（HBM）與DDR5需求持續升溫，資金4日大舉回流記憶體族群，盤中華邦電、力積電等多檔個股強攻漲停且走強，成為台股電子族群盤面焦點之一。

華榮跳空漲停 率電纜股走強 有什麼利多？

華榮（1608）4日股價跳空漲停至34.25元，漲停排隊買單超過2.7萬張，但成交量僅5千多張，顯示買盤追價意願強烈。華榮大漲也帶動電纜族群走強，榮星（1617）盤中上漲9%，華新（1605）、億泰（1616）上漲2%，大亞（1609）、中電（1611）漲幅逾1%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。