富世達上半年每股賺25.77元 看好AI新專案投產

富世達今天公布第2季財報，營收新台幣37.4億元，季減10.61%，年增42.75%；稅後純益8.49億元，季減7.42%，比去年同期大幅成長1.57倍，單季每股純益12.39元。

富世達上半年累計稅後純益17.66億元，較去年同期大幅成長157%，每股稅後純益高達25.77元。富世達指出，AI伺服器的需求還是很強，多項新專案將從第3季開始投產，對下半年整體營運展望維持樂觀。

富世達第2季營收、獲利較第1季小幅衰退，略遜於上次法說會提出的2026年整體營運逐季向上。富世達財務長邱稚育今天在法說會中說明，主要因為手機、伺服器等公司2大應用領域，第2季剛好都處於新舊產品轉換期，導致營運季減。

不過邱稚育表示，受惠AI應用需求持續擴張，富世達第2季毛利率34.05%，比第1季逆勢增加1.74個百分點，更較去年同期大幅拉升9.98個百分點。

邱稚育表示，今年上半年富世達的產品組合有非常大的變化，其中折疊手機應用的營收占比從去年同期的71%大幅下降到38%；伺服器應用營收占比從19.2%大幅提升至55.7%，AI伺服器成為公司主要營運成長動能。

展望下半年，邱稚育指出，AI伺服器的需求還是很強，其中富世達供應AI伺服器滑軌，包括輝達（NVIDIA）主導的GPU與ASIC（特殊應用積體電路）等陣營，多項新專案將從第3季開始投產；另外受惠AI液冷滲透率持續增加，富世達另一AI應用產品快接頭用量也愈來愈多，對於下半年整體營運展望維持樂觀。

折疊手機軸承方面，富世達總經理徐安賜指出，大客戶華為包括三摺機和左右摺機等2大新品，目前專案進展順利。加上市場盛傳蘋果也準備加入折疊手機戰局，有望進一步炒熱市場氣氛。

徐安賜看好，現在記憶體缺料，手機客戶把有限資源聚焦在高階機種，有利折疊手機市場發展。