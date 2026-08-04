宏達電財報／第2季每股小虧0.33元 上半年每股虧0.62元

宏達電（2498）4日公告第2季每股虧損0.33元，較今年首季每股虧損0.29元微幅擴大，但較去年同期每股虧損0.86元收斂；累計上半年每股虧損0.62元，則較去年同期每股純益4元，由盈轉虧，主因來自去年有業外處分利益可認列。

針對產品布局，宏達電AI智慧眼鏡VIVE Eagle已攜手日本KDDI正式進軍日本市場。VIVE Eagle透過au +1 collection於日本正式開賣，並於KDDI與au Online Shop及指定通路展開銷售與展示體驗，進一步擴HTC在日本 AI穿戴市場的布局。

此外，宏達電旗下VIVE Arts攜手巴黎畢卡索國家博物館及法國沉浸式內容製作公司Lucid Realities，共同推出全新XR體驗作品《格爾尼卡的蛻變》。本作品在巴黎畢卡索國家博物館展出，透過沉浸式科技引領觀眾走進畢卡索重要代表作《格爾尼卡》背後的創作背景、歷史脈絡與時代意義。

另一方面，宏達電VIVERSE攜手文化部與國際沉浸式內容團隊Wevr，共同推出多人走動式XR體驗《海之召喚》。作品以台灣海域作為全球海洋主題沉浸式內容計畫的起點，透過自由移動式大場域XR技術，帶領觀眾感受台灣與海洋之間深刻而真實的連結，打造結合文化內容、海洋教育與場域實景娛樂的沉浸式體驗。

至於G REIGNS則攜手台灣通訊技術供應商台揚科技，以及美國阿拉斯加通訊服務供應商Microcom，成功完成端到端Open RAN解決方案的系統整合與實驗室驗證，為未來拓展美國市場及偏遠地區通訊部署奠定關鍵里程碑。