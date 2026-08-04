群電財報／業外獲利貢獻 第2季獲利為六季來最佳、每股賺2.03元

電源大廠群電（6412）4日公布第2季稅後純益8.14億元，季增一倍，為六季來最佳，每股純益（EPS）2.03元，主要受惠業外收益貢獻。

累計今年上半年稅後純益12.19億元，年增40%，每股純益3.04元。群電同時公布7月合併營收25.31億元，月減18%、年減13%。累計今年前七月營收營收187.59億元，年減8.4%。

群電4日召開法說會，展望後市，公司表示，在NB電源方面，在成本壓力下，終端品牌陸續漲價，客戶短期拉貨態度可能較趨審慎。不過，在AI邊緣運算趨勢帶動下，NB長期需求展望維持正向。公司持續配合客戶380W以上新電競產品導入，優化產品組合。

伺服器電源方面，公司指出，傳統伺服器電源業務受客戶端關鍵零組件供應資源配置影響，預期下半年營收成長動能相對溫和。至於AI伺服器電源，多項AI及傳統伺服器電源新產品已陸續進入送樣及測試階段，預期明年第1季陸續進入量產，逐步挹注營收。

群電上季營收受惠通訊電源及伺服器電源營收同步成長帶動，單季營收84.43億元，季增8.5%，年減7.5%。惟受原物料成本上升影響，營業利益1.96億元，季減41.4%，年減65%。在業外收益挹注下，每股純益2.03元；累計上半年每股純益3.04元。

公司表示，上季受原物料價格大漲及人民幣升值影響，採購成本上升，毛利率承受短期壓力。公司已積極與客戶協商價格調整，預期本季毛利率有望回溫，惟因各產品及客戶調整時程不同，成本反映仍存在時間差。隨著價格調整逐步落實，預期成本壓力可望逐步緩解，未來將持續優化產品組合、提升生產效率及成本管理，強化整體獲利能力。