世界法說會／產能供不應求 方略：AI基建是不可逆的結構性成長

世界先進（5347）總經理尉濟時4日表示，第3季晶圓出貨量雖僅估季增1%至3%，但不是需求轉弱，而是部分瓶頸設備限制產能，預估稼動率將達約90%，第4季還會進一步走高。董事長方略也指出，隨成本上漲及擴產支出增加，公司正與客戶討論2027年價格調整，預期明年調整幅度將比今年更大。

尉濟時表示，世界先進首季產能利用率約80%出頭，第2季接近90%，第3季預估約90%；第4季確定會高於第3季。目前訂單能見度維持約4個月，隨需求持續增加，能見度還可能進一步拉長。

他強調，公司看到的需求仍非常強勁，現在的問題是沒有足夠產能服務所有客戶。工業應用需求已微幅上升，車用大致持平，後續可望逐步復甦；智慧手機、筆電及傳統伺服器市場規模雖然縮小，但單機半導體含量增加，加上公司在部分領域取得更多市占率，整體需求並未往下走。

AI仍是接下來最明確的成長來源。公司表示，去年AI相關營收占比僅低個位數，今年上半年仍為個位數，下半年已跨入雙位數，全年占比也將達雙位數，相關營收較去年接近倍增。展望2027年，不論AI營收占比或絕對金額都將繼續提高，成長力道也會比今年更強。

產品方面，AI伺服器電源管理晶圓需求持續顯著增加，預期第3季0.18微米及先進製程營收比重將提高，電源管理產品占比也會增加。尉濟時指出，明年AI營收成長不只來自中介層，公司在電源管理晶片及分離式元件的市占率也將持續上升。

新加坡12吋廠進度則優於原先規畫。VSMC已於6月初產出首批樣品晶圓，良率超過99%，預計明年首季量產。方略表示，依目前進度，後續產能爬坡、達成損益兩平及滿載的時間都將提前，可望對2027年營收與獲利帶來正面貢獻；第一期產能目前已大致售罄，第二期雖已進行前期評估，但尚未形成具體計畫。

為補上產能缺口，世界先進將持續進行8吋產線去瓶頸，並把部分粗線寬產能升級為細線寬。公司今年資本支出維持600億至700億元，其中約85%投入VSMC廠房及設備；公司並表示，12吋廠資本支出高峰集中在去年以及今年，預期2027年資本支出將較今年下降；另一方面，隨VSMC開始量產並逐步爬坡，折舊費用將逐季增加。

方略表示，AI基礎設施建置已是不可逆（irreversible）的結構性成長，不是短期景氣循環，2027年產業主軸仍會圍繞AI，需求遠超過現有產能，供不應求情況將相當明顯。世界先進長期布局的智慧電源系統控制晶片及分離式元件正加速發酵，預期今年下半年至明年都將迎來大幅成長。