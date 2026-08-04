凌華接單穩定 下半年雙位數成長、擬擴大美國布局

工業電腦廠凌華今天召開法人說明會，展望下半年，凌華看好接單動能穩定，營收可望維持雙位數成長；凌華今年第2季已啟動價格轉嫁策略，預期下半年毛利率將回穩，並規劃擴大美國當地業務布局。

凌華受惠於美洲、亞太及歐洲3大區域市場同步成長，加上自動化產品、模組化電腦、繪圖處理器（GPU）與工業用面板等4大產品線出貨強勁，今年上半年合併營收達新台幣79.03億元，年增41%；歸屬母公司業主淨利約6.8億元，年增逾12倍，每股盈餘（EPS）3.12元，已超越2025年全年的2.35元。

針對零組件價格波動與供應鏈挑戰，凌華總經理黃怡暾表示，記憶體、固態硬碟（SSD）、印刷電路板（PCB）與中央處理器（CPU）等關鍵零組件價格上漲、且交期拉長，對業界構成挑戰。

他說，凌華自今年第2季起陸續向客戶轉嫁成本，雖然零售業與政府標案客戶因預算固定較難轉嫁，但多數客戶已逐漸接受調價。隨著成本轉嫁效益顯現，下半年毛利率可望回升，全年毛利率目標維持在上半年約35%的水準。

接單狀況方面，凌華今年上半年接單/出貨比值（B/B ratio）達到1.5的水準。黃怡暾表示，下半年整體接單動能相當穩定，中長期B/B ratio若能維持在1.2至1.3以上，營運健康度會相當良好。

談及區域市場與海外布局，黃怡暾指出，上半年美洲市場表現亮眼，占總營收比重已提升至34%。考量美洲市場仍有極大的成長空間，凌華目前在美國主要據點位於加州聖荷西（San Jose），未來計劃在美國中部及東部進一步擴大當地業務團隊與分公司布局，深化在地服務。

在機器人業務方面，黃怡暾表示，目前機器人相關產品約占總營收6%至7%。凌華將新形態機器人聚焦輪式、臂掛、四足及人形等4大類，目前正在進行中的機器人專案共有10個。

由於機器人專案從開發到量產約需1至2年時間，黃怡暾預估，機器人專案將於2027年底至2028年陸續進入量產階段，屆時將對營收帶來更顯著貢獻。