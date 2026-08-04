環球晶財報／第2季獲利季增近一倍 每股賺7.9元

半導體矽晶圓廠環球晶（6488）將於4日召開法說會，先公布第2季財報，每股純益為7.9元，獲利季增近一倍，上半年每股純益為11.87元。

環球晶第2季合併營收152.14億元，季增8.79％、年減4.96％，稅後淨利37.79億元，季增99.34％、年增1.24倍，每股純益為7.9元。

環球晶上半年累計合併營收為291.99億元、年減7.6％，毛利率20.73％、年減5.4個百分點，稅後淨利56.75億元、年增80.84％，每股純益為11.87元。

環球晶表示，該公司受惠於半導體市場需求回溫及高階應用持續成長，第2季營收呈現季增，日本新潟廠的業績創下單季歷史新高；甫完成擴產的宇都宮廠包括6月、第2季及上半年均創下出貨新高。

針對義大利諾瓦拉廠於7月下旬發生8吋產線火警事件，環球晶指出，火警影響僅限於8吋產線局部區域，整體廠區並未受損，大部分前段製程區域及設備未受火焰或高溫影響。目前該公司已全面展開損害評估、復原措施及保險理賠申請作業，並同步啟動全球支援計畫，盡力降低對客戶交付及營運的影響。對於已完成跨廠認證的產品，將由其他生產據點提供支援；尚未完成認證的產品，則將與客戶密切合作，加速驗證及產能移轉作業，以維持供貨穩定。

另外，環球晶強調，義大利新擴建的12吋廠區並未受到上述事故影響，工程建設已完成，客戶認證進展順利，後續將配合認證進度與市場需求逐步放量。