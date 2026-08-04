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世界財報／第2季EPS 1.56元 估第3季晶圓出貨量季增1至3%
世界先進（5347）4日公佈第2季營運報告，單季合併營收約142.45億元，歸屬於母公司業主淨利約29.75億元，每股純益1.56元。
與首季營收125.32億元相較，世界先進第2季營收約增加13.67%；歸屬於母公司業主淨利約為29.75億元，上一季為22.46億元。受季節性需求和客戶庫存回補帶動，第2季晶圓出貨量較上季成長約11%，產品平均銷售單價季增約3%，毛利率上升3個百分點至32.3%。整體而言，第2季營運表現符合今年5月5日所提供的業績展望。
世界先進發言人黃惠蘭副總經理暨財務長表示，由於客戶整體電源管理產品晶圓需求在本季持續成長，在新台幣平均匯率32元兌1美元的假設下，預期今年第3季晶圓出貨量將季增約1%至3%；產品平均銷售單價將季增約2%至4%；毛利率將約介於32.5%至34.5%之間。
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