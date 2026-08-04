宏達電財報／第2季虧損2.79億元 每股虧損0.33元

宏達電（2498）4日公布2026年第2季截至6月30日之合併財務報告，營業收入為6.14億元，營業毛利率為42.63%，營業淨損為5.7億元，營業利益率為 -93.2%，歸屬於母公司業主淨損為2.79億元，每股虧損為0.33元。

宏達電表示，AI智慧眼鏡VIVE Eagle攜手日本KDDI正式進軍日本市場。VIVE Eagle透過au +1 collection於日本正式開賣，並於KDDI與沖繩セルラー直營門市、au Online Shop及指定通路展開銷售與展示體驗，進一步擴大HTC 在日本AI穿戴市場的布局。

另外，VIVE Arts攜手巴黎畢卡索國家博物館及法國沉浸式內容製作公司Lucid Realities，共同推出全新XR體驗作品《格爾尼卡的蛻變》，在巴黎畢卡索國家博物館展出，透過沉浸式科技引領觀眾走進畢卡索重要代表作《格爾尼卡》背後的創作背景、歷史脈絡與時代意義。

宏達電說，VIVERSE攜手文化部與國際沉浸式內容團隊Wevr，共同推出多人走動式XR體驗《海之召喚》。作品以台灣海域作為全球海洋主題沉浸式內容計畫的起點，透過自由移動式大場域XR技術，帶領觀眾感受台灣與海洋之間深刻而真實的連結，打造結合文化內容、海洋教育與場域實景娛樂的沉浸式體驗。

宏達電指出，G REIGNS攜手台灣通訊技術供應商台揚科技（2314），及美國阿拉斯加通訊服務供應商Microcom，成功完成端到端Open RAN解決方案的系統整合與實驗室驗證，為未來拓展美國市場及偏遠地區通訊部署奠定關鍵里程碑。