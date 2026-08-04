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信邦營收／7月31.67億元再創新高 月增2.41%

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

信邦（3023）4日公布7月合併營收為31.67億元，較6月30.93億元成長2.41%，比去年同期24.56億元成長28.97%；累計前7月合併營收為205.54億元，較去年同期成長11.44%。

信邦指出，7月合併營收已連續4個月創公司成立以來單月營收歷史新高；累計前7月合併營收亦同創歷年同期最高點。該公司7月營收持續衝高，主要受惠於醫療、汽車及工業應用等領域銷售增溫，分別較6月增長14.80%、16.04%及4.05%。

信邦MAGIC五大產業累計前7月表現，相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長26.28%、汽車產業成長25.40%、綠能產業減少8.09%、工業應用產業成長30.51%、通訊及電子周邊產業減少9.41%。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售占合併營收77.85%；連接器及零組件銷售占22.15%。

產業別的銷售分布，工業應用產業占合併營收36.10%；通訊及電子周邊產業占19.47%；綠能產業占17.90%；汽車產業占16.78%；醫療及健康照護產業占9.75%。

在備受市場關注的無人機領域，信邦採取差異化策略，聚焦具高法規門檻與營運壁壘的「商用運輸」市場，避開競爭激烈的消費型空拍應用。隨著美國聯邦航空總署（FAA）正式核准相關營運與製造，該市場已由先前的驗證階段，逐步進入實際商業化營運。公司預估，無人機相關業務今年將較去年呈現倍數成長，在法規紅利與商用需求逐步釋放下，未來兩年將持續維持強勁的成長動能，成為公司下一波營運成長的新引擎。

信邦

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