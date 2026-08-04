捷迅法說會／海空運超出預期的好 單季獲利明顯改善

捷迅（2643）4日舉行法說會，受惠海空運市場需求運價走揚，加上AI客戶需求強勁，第2季獲利大幅躍升，單季稅後純益達7,369萬元，年增逾15倍，每股稅後純益（EPS）2.11元，看好下半年營運展望比上半年好。

捷迅第2季營收19.55億元，季增34.27%，雖較去年同期小幅減少4.27%，但受惠海、空運旺季效應帶動價量齊揚，加上營運效率提升，單季獲利明顯改善，EPS較首季大幅成長210.29%，並優於去年同期表現；累計上半年稅後純益9,766萬元，年增46.13%，EPS達2.79元，繳出亮眼成績單。

捷迅總經理孫鋼銀表示，今年第1季積極調整客戶結構，針對獲利能力較低的客戶進行汰弱留強，相關效益自第2季開始顯現；配合海運運價調漲、空運貨量快速增加，推升整體獲利表現大幅成長，也反映公司將資源集中於高附加價值業務的策略奏效。

展望下半年，孫鋼銀持樂觀看法，持續透過靈活調度與整合能力，協助客戶降低供應鏈及運輸不確定性，在市場波動中創造雙贏，也為公司營運及股東創造長期價值。

他指出，今年7月起電子產品出貨旺季較往年提前啟動，AWS、Google等新一代AI伺服器機櫃及高階半導體設備陸續出貨，帶動AI及相關供應鏈訂單滿載，空運艙位需求持續強勁，市場供給仍偏緊，運價可望維持上行。

海運方面，北美線受惠客戶提前出貨效應，市場艙位同樣供不應求，加上紅海危機導致船舶持續繞行、全球有效運力遭到壓縮，以及歐美零售商因應關稅政策變數提前補庫存，推升第3季海運旺季提前報到，預期熱絡需求可望一路延續至第4季年底購物旺季。

捷迅認為，在AI硬體出貨潮及地緣政治因素雙重推動下，下半年海空運市場將呈現「價量齊揚」格局，其中航空貨運受惠AI伺服器及半導體設備集中出貨，海運則因供需失衡支撐運價，高運價與艙位供給吃緊情況可望延續，物流業者的控艙能力及長約布局將成為獲利關鍵。

因應全球供應鏈重組趨勢，捷迅也持續深化海外布局。其中，美國德州達拉斯保稅物流中心已於7月正式啟用，自購土地興建的現代化倉儲及客製化系統投入營運，進一步擴充倉儲、配送及一條龍物流服務，提升客戶黏著度。