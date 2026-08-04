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世界法說會／第3季稼動率升至九成 尉濟時：需求成長但產能受限
晶圓代工廠世界先進（5347）第3季營運可望持續升溫。總經理尉濟時4日表示，AI伺服器電源管理晶圓需求持續成長，預估第3季晶圓出貨量季增1%至3%、平均銷售單價（ASP）季增2%至4%，產能利用率則將進一步升至約90%；不過，部分瓶頸設備已面臨產能限制，也壓縮出貨量進一步成長的空間。
世界先進4日召開法說會，公布2026年第2季營運結果及第3季展望。第2季受季節性需求與客戶回補庫存帶動，晶圓出貨量季增約11%；在調整售價及產品組合改善下，以美元計價的ASP季增3%，毛利率則季增3個百分點至32.3%，符合公司原先財測。
展望第3季，世界先進預估，在新台幣兌美元平均匯率32元的假設下，毛利率將落在32.5%至34.5%。尉濟時指出，目前訂單能見度維持約四個月，主要動能來自AI伺服器電源管理，以及客戶季節性備貨需求。
產品組合也將持續朝高階製程移動。隨著AI伺服器電源管理晶圓需求顯著成長，世界先進預期，第3季0.18微米及先進製程營收占比將持續提升，電源管理產品占比也將增加。
產能方面，世界先進今年將部分8吋粗線寬產能汰換並升級為細線寬製程，預估全年產能約330.6萬片8吋晶圓、年減約4%；第3季月產能則將季增約1%，達27.9萬片。
市場關注的新加坡12吋廠也按進度推進。尉濟時表示，VSMC首座12吋晶圓廠已於6月初產出首批樣品晶圓，良率超過99%，預計2027年第1季開始量產。世界先進今年資本支出維持600億至700億元，其中約85%將投入VSMC廠房及設備建置。
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