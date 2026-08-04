台勝科財報／Q2順利轉盈 EPS 0.12元

半導體矽晶圓廠台勝科（3532）於4日公告第2季財報，順利單季轉虧為盈，每股純益為0.12元。

台勝科第2季合併營收為36.1億元，季增9.1％、年增20.6％，毛利率為6.9％，累計上半年合併營收為69.18億元，年增15.7％。

在獲利方面，台勝科第2季歸屬母公司業主淨利為4,794.1萬元，優於首季與去年同期的虧損局面，每股純益為0.12元，上半年歸屬母公司業主淨損2,027.4萬元，每股淨損0.05元。

台勝科日前表示，上半年因新廠折舊攤提費用增加，致獲利不如預期，但下半年面對矽晶圓市場全面好轉的有利環境，8吋及12吋矽晶圓廠已滿載生產，且與客戶溝通調漲價格得到非常正面的回應，有信心今年下半年獲利可望優於上半年，對未來的營運展望更是樂觀可期。

基於AI相關應用持續擴張，台勝科也指出，晶圓代工先進製程及記憶體對12吋矽晶圓的需求穩定提升；在成熟製程方面，AI需求效應已擴散至周邊晶片，特別是電源管理IC的需求尤為強勁，也帶動8吋矽晶圓市場呈現強勁復甦。