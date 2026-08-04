汎銓營收／AI、矽光子需求升溫 7月2.41億元創新高

AI晶片研發分析平台廠汎銓（6830）4日公布7月合併營收2.41億元，月增16.72%、年增26.15%，改寫單月歷史新高；累計今年前七月營收14.55億元、年增21.18%，同步創下歷年同期新高。

汎銓表示，7月營收創高，主要受惠AI晶片分析需求持續增加、先進製程材料分析案件穩健成長，加上國內外高階客戶委託案件擴大，帶動整體營運動能升溫。

隨著AI、高效能運算（HPC）、先進封裝及光通訊技術快速發展，晶片結構與製程整合愈趨複雜，也推升研發驗證、失效分析及製程優化等高階分析服務需求。汎銓目前持續強化先進製程材料分析、AI晶片分析平台及矽光子檢測等技術布局。

海外市場方面，汎銓繼南京、深圳據點後，上海營運廠區預計8月中旬正式啟用，進一步擴充大陸地區高階材料分析服務。受惠AI及半導體設備開發需求成長，今年前七月大陸地區營收已較去年同期呈倍數成長，上海新據點加入後，可望進一步挹注營運。

矽光子布局方面，汎銓已完成台灣、美國、日本及韓國等主要市場的光損定位檢測技術專利布局，並同步推動分析服務、研發除錯設備銷售、量產產線設備合作開發及專利授權四大營運模式，擴大矽光子檢測業務的營運規模。