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緯創再次衝擊200元大關 法人關注今晚法說會

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

ODM大廠緯創（3231）4日股價續強，嘗試衝擊200元大關，股價最高來到198元，距離前高201元僅有一步之遙，終盤收195元，成交量145,848張，有望一舉過高。法人預估，緯創第3季伺服器營收將大幅成長，且伺服器營收占比將從上半年的79%逐步成長近90%。今日緯創將舉辦法說，法人看好第2季獲利有望高於預期。

法人表示，在產品組合改善的加持下，預估緯創毛利率、營利率將超乎預期。即便第3季筆電出貨量預計將季減，但伺服器營收預計大幅季增，帶動第3季業績成長。在美系客戶對 GB300 的強勁需求、VR運算板以及 VR 與 Trainium3（T3）客戶系統訂單增加的多重推升下，法人預期緯創下半年營收將大幅成長。

第4季營收成長推手則主要為 VR 新客戶、CPU 機櫃及緯穎（6669）生產的 MI455 與 VR 機櫃。在營收擴張且營利率改善下，法人上修緯創全年獲利，看好後市發展。

緯創 法人 法說會

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