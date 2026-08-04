億光除息首日走勢擺脫低迷 盤中黑翻紅邁向填息

LED大廠億光（2393）每股配發現金股利4.5元，於4日進行除息交易。開盤參考價為57元，早盤以54.4元開低，最低下探54.2元，一度陷入貼息窘境。不過隨著買盤隨後進場拉抬，盤中股價由負轉正，最高衝上57.9元，呈現開低走高、由貼息轉為邁向填息的格局。

營運表現方面，億光6月營收18.3億元，年增10.58%，創下22個月新高，累計上半年營收103.96億元，年增3.16%。公司指出，雖然上半年受到貴金屬材料漲價影響使成本承擔壓力較大，但在下半年持續透過AI優化生產流程與調整管理架構下，獲利狀況可望迎來改善，全年營收挑戰年增5%至10%。

億光近期於7月30日向美國密西根東區聯邦地方法院對日亞化（Nichia）提起專利侵權訴訟，控告對方高功率LED產品侵害其覆晶專利US 7,554,126。該項技術涵蓋車用光學元件、高功率照明與顯示等多個核心領域，億光強調將持續深化智財權防禦體系，捍衛研發成果並鞏固市場競爭優勢。