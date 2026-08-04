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川湖衝上9,495元改寫歷史新高！法人看好營收一路旺到2027

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

AI伺服器導軌大廠川湖（2059）於4日買盤持續湧入，盤中股價一度衝上9,495元漲停鎖死，股價更改寫歷史新高，受惠AI伺服器需求強勁、營運展望樂觀，資金積極追捧，躋身台股高價股焦點。

展望2026年下半年，法人分析，即使川湖第2季營收已優於預期，預估下半年營收仍將優於上半年，主要受惠高單價AI伺服器滑軌產品放量，包括輝達（NVIDIA）VR機櫃及超微（AMD）MI455 Helios雙寬機櫃。

其中，VR機櫃滑軌平均售價預估較GB300再提升逾一成，MI455 Helios機櫃因重量超過60公斤，也將帶動高階滑軌需求增加。法人預估，第3季營收將季增低個位數百分比，且成長動能可望延續至第4季。

此外，受惠美國五大雲端服務供應商（CSP）2026年資本支出預估年增89%，法人將川湖2026年營收預估上修至390億元、年增124%。展望2027年，隨著CPU、儲存、網通、LPX及電源等客製化AI機櫃需求持續擴大，營收成長動能可望延續。

法人指出，川湖為AI伺服器機櫃滑軌龍頭，在GB、VR及ASIC AI伺服器機櫃市場市占率均超過80%，在客製化機櫃領域更具領先優勢，預估2026年至2027年毛利率可望維持75%至80%高檔，持續帶動獲利成長。因此，將川湖2026年、2027年每股稅後盈餘（EPS）預估分別上修至約239.03元、341.66元，年增132%及43%，後市可期。

營收 法人 超微

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