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記憶體族群再噴發！力積電、華邦電攻漲停 逾10檔全面表態

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

市場看好DRAM、NAND後市需求，加上AI伺服器帶動高頻寬記憶體（HBM）與DDR5需求持續升溫，資金4日大舉回流記憶體族群，盤中華邦電力積電等多檔個股強攻漲停且走強，成為台股電子族群盤面焦點之一。

記憶體族群盤中全面走強，其中力積電盤中攻上漲停60.1元，晶豪科漲停217.5元，華邦電漲停157元，帶動南亞科、十銓、力成、旺宏、廣穎、群聯、宇瞻、威剛、創見等同步走揚，資金持續回流記憶體相關族群。

值得注意的是，鎧俠啟動大規模庫藏股，市場關注的重點並非僅是看好股價表現，更反映NAND產業資本配置模式正出現結構性轉變。法人分析，近年主要NAND廠對新增無塵室及晶圓產能投資趨於保守，供給成長主要來自堆疊層數提升、製程升級及既有產線效率改善，而非景氣高峰時的大舉擴產。

根據法人預估，今年第3季NAND價格可望再季增30%至35%。此外，鎧俠與SanDisk採合資生產模式，可共享製造投資、研發成果及產能成本，在此背景下，公司選擇將資金投入庫藏股，而非全面擴充產能，經營策略已由追求位元出貨量與市占率，轉向維持供需平衡、優化產品組合及提升資本報酬率。若三星、SK海力士及鎧俠持續維持產能紀律，將有助於延長NAND產業景氣循環，並支撐價格維持高檔。

華邦電 漲停 力積電

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