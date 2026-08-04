快訊

全家T恤與UNIQLO價差不到2元 日本人為何去超商買衣服

常答非所問？教你3步管理AI記憶 ChatGPT、Gemini都適用

熊本地震一周後：避難的前車之鑑，日本能降低「災害關聯死」嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

亞馬遜上調資本支出 市場看好智邦營運將受惠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

亞馬遜（Amazon）在第2季法說會上宣布上調資本支出至2,200億美元，顯示AI基礎建設持續推進中，分析師看好智邦（2345）受惠於AI基礎建設持續擴張，帶動算力與高速網路需求持續成長，800G乙太網路升級潮與北美CSP客戶第三代AI伺服器持續為今年營運成長主力。

Amazon在日前法說會上宣布上調今年資本支出至2,200億美元，顯示AI基礎建設持續推進，展望下半年，隨Trainium3正式量產，不論是OAM模組，或是L10 Sever皆開始量產出貨，隨著北美CSP客戶第三代ASIC機櫃導入量產，對下半年營運動能展望樂觀。

法人表示，Agentic AI的流行，持續推升對高速網路頻寬的需求，帶動800G甚至更高速的乙太網路交換器出貨成長，另一方面，由於北美CSP大客戶的AI模型客戶在全球AI Coding市占率名列前茅，對算力需求孔急，以因應快速擴張的AI業務，預期今年下半年量產的第三代ASIC Server將貢獻可觀營收。

此外，由於該AI模型客戶營運快速增長，預期對北美CSP客戶的第四代ASIC Server有更高的算力需求，進一步推升未來的出貨量展望，此外，2027年的高速網路交換器將過渡到1.6T，但因Agentic AI的需求成長，高速網路交換器的需求將由資料中心擴及大企業，既有的800G交換器需求不會消失，而是在既有的800G需求再疊加1.6T 的出貨，因此在全球AI基礎建設持續擴張供應算力的趨勢下，將持續推升智邦等公司營運成長。

智邦 亞馬遜 資本支出

延伸閱讀

亞馬遜績優 智邦跟著旺

亞馬遜財報超乎預期、帶旺智邦業績 股價亮燈漲停

CSP提高資本支出90%催化 2026年AI server出貨年增上看31%

美系四大CSP上修資本支出 法人點名13檔受惠供應鏈

相關新聞

億光除息首日走勢擺脫低迷 盤中黑翻紅邁向填息

LED大廠億光（2393）每股配發現金股利4.5元，於4日進行除息交易。開盤參考價為57元，早盤以54.4元開低，最低下探54.2元，一度陷入貼息窘境。不過隨著買盤隨後進場拉抬，盤中股價由負轉正，最高衝上57.9元，呈現開低走高、由貼息轉為邁向填息的格局。

記憶體族群再噴發！力積電、華邦電攻漲停 逾10檔全面表態

市場看好DRAM、NAND後市需求，加上AI伺服器帶動高頻寬記憶體（HBM）與DDR5需求持續升溫，資金4日大舉回流記憶體族群，盤中華邦電、力積電等多檔個股強攻漲停且走強，成為台股電子族群盤面焦點之一。

華榮跳空漲停 率電纜股走強 有什麼利多？

華榮（1608）4日股價跳空漲停至34.25元，漲停排隊買單超過2.7萬張，但成交量僅5千多張，顯示買盤追價意願強烈。華榮大漲也帶動電纜族群走強，榮星（1617）盤中上漲9%，華新（1605）、億泰（1616）上漲2%，大亞（1609）、中電（1611）漲幅逾1%。

外資高喊這檔 PCB 廠還將漲逾六成 激勵股價漲停鎖死

ABF載板大廠景碩（3189），4日由於受惠外資按讚並調升目標價至1,125元，股價潛在漲幅高達61.1%，激勵股價開高走高，早盤亮燈強鎖漲停，漲停價767元一舉站上所有均線，表現相當強勢亮眼。

低軌衛星股沉寂兩月後再升空！昇達科、穩懋漲停 聚焦SpaceX財報

低軌衛星族群沉寂近兩個月後，4日再度成為市場焦點！受惠Starship V3成功發射、SpaceX即將公布IPO後首份財報，以及AI、衛星通訊應用持續升溫，昇達科（3491）、穩懋（3105）、台燿（6274）強攻漲停，華通（2313）、宏捷科（8086）、康舒（6282）、燿華（2367）同步大漲，低軌衛星供應鏈全面回神，躍居盤面強勢族群。

環球晶今日下午召開法說 盤中股價先漲停暖身

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）將於4日下午召開法說，受買盤青睞，今日盤中股價先與台勝科（3532）、合晶（6182）等衝上漲停。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。