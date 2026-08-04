亞馬遜上調資本支出 市場看好智邦營運將受惠

亞馬遜（Amazon）在第2季法說會上宣布上調資本支出至2,200億美元，顯示AI基礎建設持續推進中，分析師看好智邦（2345）受惠於AI基礎建設持續擴張，帶動算力與高速網路需求持續成長，800G乙太網路升級潮與北美CSP客戶第三代AI伺服器持續為今年營運成長主力。

Amazon在日前法說會上宣布上調今年資本支出至2,200億美元，顯示AI基礎建設持續推進，展望下半年，隨Trainium3正式量產，不論是OAM模組，或是L10 Sever皆開始量產出貨，隨著北美CSP客戶第三代ASIC機櫃導入量產，對下半年營運動能展望樂觀。

法人表示，Agentic AI的流行，持續推升對高速網路頻寬的需求，帶動800G甚至更高速的乙太網路交換器出貨成長，另一方面，由於北美CSP大客戶的AI模型客戶在全球AI Coding市占率名列前茅，對算力需求孔急，以因應快速擴張的AI業務，預期今年下半年量產的第三代ASIC Server將貢獻可觀營收。

此外，由於該AI模型客戶營運快速增長，預期對北美CSP客戶的第四代ASIC Server有更高的算力需求，進一步推升未來的出貨量展望，此外，2027年的高速網路交換器將過渡到1.6T，但因Agentic AI的需求成長，高速網路交換器的需求將由資料中心擴及大企業，既有的800G交換器需求不會消失，而是在既有的800G需求再疊加1.6T 的出貨，因此在全球AI基礎建設持續擴張供應算力的趨勢下，將持續推升智邦等公司營運成長。