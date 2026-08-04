華榮跳空漲停 率電纜股走強 有什麼利多？

華榮（1608）4日股價跳空漲停至34.25元，漲停排隊買單超過2.7萬張，但成交量僅5千多張，顯示買盤追價意願強烈。華榮大漲也帶動電纜族群走強，榮星（1617）盤中上漲9%，華新（1605）、億泰（1616）上漲2%，大亞（1609）、中電（1611）漲幅逾1%。

華榮3日發布財報，在業外收益大幅挹注下，獲利大幅躍升，累計上半年稅後純益達29.87億元，年增593.86％，每股稅後純益（EPS）7.04元。華榮獲利大幅成長，主要因手握金居（8358）、合晶（6182）兩檔股票，同時也是第一銅（2009）大股東，因此有金融評價利益。

本業部份，華榮上半年營收67.17億元，毛利率12.75%，營益率10.42%。華榮除了台電的強韌電網計畫，也切入光纖通信與高芯數光纜。光纜需求大增，因AI伺服器之間、機房之間需大量傳輸資料，為因應需求華榮正積極擴充新型高芯數蛛網光纜（WTR）產能，WTR光纜能在有限管徑內容納更多光纖芯數，適合資料中心及高速通訊網路使用。

華榮指出，目前光纖預制棒的關鍵原料鍺受到供應管制，加上擴產周期長，市場供給已趨緊張，光纜訂單因而持續增加。

台電強韌電網計畫部分，華榮中壓、超高壓電纜及相關工程訂單維持滿檔，其中超高壓電力電纜累計待製造合約達77.01億元，部分訂單能見度已延伸至2033年。