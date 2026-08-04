快訊

「午休時間」自動迴避！台灣獨特職場文化 日本人從驚訝變習慣

走不到1萬步別焦慮！每日健走5000步 可降低37%死亡風險

中聯致癌油品4月蓋牌？員工群組反映「豆子怪怪」 高層6月才急開會

聽新聞
0:00 / 0:00

外資高喊這檔 PCB 廠還將漲逾六成 激勵股價漲停鎖死

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

ABF載板大廠景碩（3189），4日由於受惠外資按讚並調升目標價至1,125元，股價潛在漲幅高達61.1%，激勵股價開高走高，早盤亮燈強鎖漲停，漲停價767元一舉站上所有均線，表現相當強勢亮眼。

外資高盛證券在最新出具的個股報告中指出，由於受惠次世代 AI 相關產品的強勁需求，加上封裝尺寸與層數持續增加，因此不排除 2027、2028 年 ABF 載板將出現潛在供不應求的可能性，產業看法更為正向樂觀。

在價格方面，預期第3季與第4季的 ABF 和 BT 載板平均價格均將季增約 8%，且 ABF 載板的漲幅將快於 BT 載板，逆轉了先前預測下半年 BT 載板漲幅快於 ABF 載板的觀點。

隨下半年產品出貨單價上揚，高盛估計將帶動景碩第3季與第4季營收都將季增 10%，並預期第3季與第4季的毛利率將分別達到 27%-28% 及 29%，對比第2季的 26%明顯上揚。

此外，在未考慮ABF 載板潛在漲價因素下，高盛預期景碩 2027、2028 年的年營收將每年實現至少 30% 的年增率；同時，隨著公司持續改善產品組合並提升產能利用率，預計 2027、2028 年的毛利率每年將提升 5 個百分點。

為因應未來出貨需求暢旺，景碩宣布高達 196 億的專案資本支出，該預算將分三年執行，並使 2026、2027 年的資本支出分別上調至約 140 億與 160 億，較原本的 80 億、100 億元大幅上修 75% 與 60%，將完全用於興建新廠房。

基於強勁的毛利率與營益率擴張，高盛上調景碩2027-2029年獲利預估各5%、10%、10%，建議「買進」、目標價由1,120元上調至1,125元，以3日收盤價698元計算，股價潛在上漲空間超過六成，因而激勵股價強鎖漲停。

漲停 PCB 外資

延伸閱讀

資金回來了 景碩、欣興連拉2根漲停 南電也一度亮燈

多檔PCB類股開盤就漲停 台日韓供應鏈後市受關注

外資喊買目標價上看7,000元 權值二哥聯發科飆漲停

外資看好聯發科獲利「爆炸式跳升」 股價強鎖漲停

相關新聞

華榮跳空漲停 率電纜股走強 有什麼利多？

華榮（1608）4日股價跳空漲停至34.25元，漲停排隊買單超過2.7萬張，但成交量僅5千多張，顯示買盤追價意願強烈。華榮大漲也帶動電纜族群走強，榮星（1617）盤中上漲9%，華新（1605）、億泰（1616）上漲2%，大亞（1609）、中電（1611）漲幅逾1%。

外資高喊這檔 PCB 廠還將漲逾六成 激勵股價漲停鎖死

ABF載板大廠景碩（3189），4日由於受惠外資按讚並調升目標價至1,125元，股價潛在漲幅高達61.1%，激勵股價開高走高，早盤亮燈強鎖漲停，漲停價767元一舉站上所有均線，表現相當強勢亮眼。

低軌衛星股沉寂兩月後再升空！昇達科、穩懋漲停 聚焦SpaceX財報

低軌衛星族群沉寂近兩個月後，4日再度成為市場焦點！受惠Starship V3成功發射、SpaceX即將公布IPO後首份財報，以及AI、衛星通訊應用持續升溫，昇達科（3491）、穩懋（3105）、台燿（6274）強攻漲停，華通（2313）、宏捷科（8086）、康舒（6282）、燿華（2367）同步大漲，低軌衛星供應鏈全面回神，躍居盤面強勢族群。

環球晶今日下午召開法說 盤中股價先漲停暖身

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）將於4日下午召開法說，受買盤青睞，今日盤中股價先與台勝科（3532）、合晶（6182）等衝上漲停。

世界先進財報／今日召開法說會 上半年 EPS 2.84元

晶圓代工廠世界先進（5347）將於今日下午召開法說會，並先公布上半年財報，每股純益為2.84元。

大立光衝漲停 多檔光電股跟著亮燈

大立光（3008）共同封裝光學（CPO）新事業布局進展快速，加上蘋果新iPhone的拉貨題材升溫，另外，政策將放寬千金股列注意股的價差標準，多題材助攻下，大立光4日開高後衝上漲停4,355元鎖死，站上各均線，多檔光電業個股鼎元（2426）、吉祥全（2491）、中光電（5371）、李洲（3066）、泰谷（3339）等也同步亮燈漲停。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。