外資高喊這檔 PCB 廠還將漲逾六成 激勵股價漲停鎖死

ABF載板大廠景碩（3189），4日由於受惠外資按讚並調升目標價至1,125元，股價潛在漲幅高達61.1%，激勵股價開高走高，早盤亮燈強鎖漲停，漲停價767元一舉站上所有均線，表現相當強勢亮眼。

外資高盛證券在最新出具的個股報告中指出，由於受惠次世代 AI 相關產品的強勁需求，加上封裝尺寸與層數持續增加，因此不排除 2027、2028 年 ABF 載板將出現潛在供不應求的可能性，產業看法更為正向樂觀。

在價格方面，預期第3季與第4季的 ABF 和 BT 載板平均價格均將季增約 8%，且 ABF 載板的漲幅將快於 BT 載板，逆轉了先前預測下半年 BT 載板漲幅快於 ABF 載板的觀點。

隨下半年產品出貨單價上揚，高盛估計將帶動景碩第3季與第4季營收都將季增 10%，並預期第3季與第4季的毛利率將分別達到 27%-28% 及 29%，對比第2季的 26%明顯上揚。

此外，在未考慮ABF 載板潛在漲價因素下，高盛預期景碩 2027、2028 年的年營收將每年實現至少 30% 的年增率；同時，隨著公司持續改善產品組合並提升產能利用率，預計 2027、2028 年的毛利率每年將提升 5 個百分點。

為因應未來出貨需求暢旺，景碩宣布高達 196 億的專案資本支出，該預算將分三年執行，並使 2026、2027 年的資本支出分別上調至約 140 億與 160 億，較原本的 80 億、100 億元大幅上修 75% 與 60%，將完全用於興建新廠房。

基於強勁的毛利率與營益率擴張，高盛上調景碩2027-2029年獲利預估各5%、10%、10%，建議「買進」、目標價由1,120元上調至1,125元，以3日收盤價698元計算，股價潛在上漲空間超過六成，因而激勵股價強鎖漲停。