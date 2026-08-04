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世界先進第2季獲利躍增逾三成 EPS 1.62元

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

晶圓代工廠世界先進（5347）4日公布第2季財報，單季營收142.45億元，季增13.7%、年增21.8%，寫下歷年單季次高；歸屬母公司稅後純益29.75億元，季增32.4%、年增45.6%，每股稅後純益1.62元。

世界先進第2季毛利率32.3%，季增3個百分點、年增4.3個百分點；營益率20.4%，季增3.7個百分點、年增4.2個百分點；稅後純益29.75億元，季增32.52%，年增45.6%；EPS也由首季1.22元、去年同期1.11元提高至1.62元。

累計上半年，世界先進營收267.76億元、年增13.2%；毛利率30.9%，年增1.8個百分點；營益率18.6%，年增1.1個百分點；歸屬母公司稅後純益52.21億元、年增17.2%，每股純益2.84元，優於去年同期的2.42元。

世界先進稍後將召開法說會，公布第2季營運結果及第3季展望，市場將關注晶圓出貨量、平均售價、產能利用率及毛利率後續走勢。

世界先進 EPS 晶圓代工廠

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