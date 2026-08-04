世界先進第2季獲利躍增逾三成 EPS 1.62元

大立光（3008）共同封裝光學（CPO）新事業布局進展快速，加上蘋果新iPhone的拉貨題材升溫，另外，政策將放寬千金股列注意股的價差標準，多題材助攻下，大立光4日開高後衝上漲停4,355元鎖死，站上各均線，多檔光電業個股鼎元（2426）、吉祥全（2491）、中光電（5371）、李洲（3066）、泰谷（3339）等也同步亮燈漲停。

2026-08-04 10:55